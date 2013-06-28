Зеленский не исключил возможность обмена Медведчука на украинцев, которые находятся в РФ

Для этого лидер политсовета ОПЗЖ должен иметь российское гражданство.

Президент Украины Владимир Зеленский не исключил возможность обмена лидера политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука на украинцев, которые находятся на территории России. Об этом он сказал в интервью телеканалу ICTV.

По словам украинского лидера, так можно было поступить только в том случае, если бы Медведчук имел гражданство РФ.

Если, например, Россия подтвердила бы, что у господина Медведчука есть русское гражданство, то тогда мы бы с удовольствием после этого подтверждения или хотя бы намека рассмотрели бы возможности обмена господина Медведчука на героев и граждан Украины, которые находятся не в Украине. Владимир Зеленский, президент Украины

Напомним, 12 октября Печерский районный суд Киева отказал прокуратуре в аресте председателя политсовета украинской партии по делу о "схемах" импорта угля из Донбасса. В отношении Медведчука применили круглосуточный домашний арест до 7 декабря 2021 года. Политика обвинят также в государственной измене и содействии терроризму. Сам Медведчук утверждает, что власть Украины сфабриковала дело против него.

Ранее в Раде рассказали, как Зеленский отверг судьбоносное предложение Путина.

Видео: YouTube / Свобода слова на ICTV