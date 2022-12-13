Зеленский заявил, что только воюющая страна может предлагать мирные планы

Глава Украины оценил "план мира" Китая.

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что только страна, на которой ведутся боевые действия, может предлагать мирные планы. таким образом глава государства прокомментировал журналистам на пресс-конференции китайский мирный план.

Считаю, что субъектом мирных инициатив может быть только та стран, на территории которой война. Владимир Зеленский, президент Украины

Напомним, что 24 февраля на официальном сайте китайского внешнеполитического ведомства дипломаты разместили в публичном доступе содержащее 12 пунктов заявление МИД Китая с позицией Пекина в отношении политического урегулирования украинского кризиса. В частности, речь идет об уважении независимости и территориальной целостности всех государств, а также - ведение прямого диалога между Москвой и Киевом. КНР призывает Запад, Россию и Украину не допускать дальнейшей эскалации конфликта.

Зеленский заявил, что бои окончатся с принятием украинской формулы мира.

Фото и видео: YouTube / The Telegraph