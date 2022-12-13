Глава Украины напомнил о десяти пунктах "формулы мира".

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что бои в регионе конфликта закончатся с принятием украинской формулы мира. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе большой пресс-конференции с иностранными журналистами. Он пояснил, что после выполнения всех пунктов "формлы мира" уже можно будет говорить о переходе е дипломатической фиксации завершения боевых действий. Политик пояснил, что не думает даже теоретически о том, что между РФ и Украиной могут состояться переговоры.

Мы делаем конкретные шаги. Украина презентовала "формулу мира", там шаг за шагом, как мы видим... Если это будет выполнятся, мы дойдем до дипломатической фиксации. Но до этого момента нужно выполнить все пункты. Владимир Зеленский, президент Украины

Напомним, что украинский лидер Владимир Зеленский в ноябре 2022 года заявил о том, что у киевских властей есть свой "план достижения мира", состоящий из 10 пунктов. В частности, в документе идет речь об энергетической, атомной и продовольственной безопасности страны, обмене удерживаемыми лицами с Россией при условии обмена "всех на всех", а также - восстановлении территориальной целостности государства.

Зеленский не знал о границе США и России в Беринговом проливе.

Фото и видео: YouTube / The Telegraph

