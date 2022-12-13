Зеленский не знал о границе США и России в Беринговом проливе

Глава Украины раскрыл свое незнание географии и геополитики.

Украинский президент Владимир Зеленский не знал о государственной границе между США и Россией, которая проходит в Беринговом проливе. Об этом с тало известно во время пресс-конференции политика, который прокомментировал журналистке с телеканала CNN вопрос о важности для киевского режима международной поддержки со стороны союзников и партнеров. Он заметил, что ни одно государство мира не смогло бы в одиночку выдержать противостояние с Москвой.

Наверное США могли бы, но, к счастью, у них нет границ с Россией. Владимир Зеленский, президент Украины

Напомним, что Россия и Соединенные Штаты имеют общую водную границу, пролегающую Беринговом проливе между полуостровом Чукотка (со стороны России) и полуостровом Аляска (с американской стороны).

Зеленский примет участие в открытии онлайн-встречи лидеров G7.

Фото и видео: YouTube / The Telegraph