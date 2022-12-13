Встреча лидеров семерки состоится 24 февраля.

Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в открытии онлайн-встречи лидеров G7. Об этом заявил на брифинге генсек кабмина Японии Хирокадзу Мацуно.

Встреча лидеров семерки состоится 24 февраля. Япония в этом году является председателем в G7. Мацуно выразил уверенность в том, что тема ситуации на Украине станет станет преобладающей на переговорах лидеров стран организации.

Думаю, что Япония будет продвигать дискуссию о необходимости усиления со стороны G7 санкций против России и усиления поддержки Украины. Хирокадзу Мацуно, генсек кабмина Японии

Ранее Зеленский напомнил Берлускони о бомбежках Милана в ответ на критику его действий в ДНР.

Видео: YouTube / ニコニコニュース