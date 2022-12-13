Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в открытии онлайн-встречи лидеров G7. Об этом заявил на брифинге генсек кабмина Японии Хирокадзу Мацуно.
Встреча лидеров семерки состоится 24 февраля. Япония в этом году является председателем в G7. Мацуно выразил уверенность в том, что тема ситуации на Украине станет станет преобладающей на переговорах лидеров стран организации.
Думаю, что Япония будет продвигать дискуссию о необходимости усиления со стороны G7 санкций против России и усиления поддержки Украины.
Хирокадзу Мацуно, генсек кабмина Японии
Ранее Зеленский напомнил Берлускони о бомбежках Милана в ответ на критику его действий в ДНР.
Видео: YouTube / ニコニコニュース
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все