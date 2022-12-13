Зеленский напомнил Берлускони о бомбежках Милана в ответ на критику его действий в ДНР

Глава Украины рассказал о поддержке со стороны Италии.

Украинский президент Владимир Зеленский напомнил бывшему итальянскому премьер-министру Сильвио Берлускони о бомбежках Милана в ответ на критику его действий на территории Донецкой народной республики. В ходе совместной пресс-конференции в Киеве с действующей главой итальянского правительства Джорджей Мелони политик оценил недавнюю речь Берлускони, который жестко раскритиковал действия киевского режима. Иностранец говорил о том, что "достаточно было прекратить нападать на две автономные республики Донбасса" для того, чтобы прекратить региональный конфликт. Зеленский заметил, что сам Берлускони никогда не переживал бомбардировки, хотя на самом деле итальянец еще в детстве видел первые бомбардировки своего родного города со стороны авиации союзников.

Я думаю, что дом Берлускони ни разу не бомбили ракетами, к нему никогда не подъезжали танки, никто не убивал его родственников. Берлускони ни разу не приходилось собирать чемодан в три часа ночи, чтобы бежать, благодаря братской любви к России. Владимир Зеленский, президент Украины

В Киеве подчеркнули, что сейчас видят поддержку со стороны итальянского общества. Ранее Зеленский на Мюнхенской конференции призвал не идти на компромиссы с Россией.

Фото и видео: YouTube / Офіс Президента України