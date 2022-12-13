Зеленский заявил, что рассчитывает на вступление Украины в Евросоюз через два года

Глава Украины назвал сроки завершения евроинтгерации Киева.

Украина должна вступить в состав Евросоюза через два года.Такое сроки общественности назвал глава государства Владимир Зеленский, выступая по видеосвязи на инвестиционном форуме, организованном американским банком JP Morgan. Выступление опубликовано в Telegram-каналеполитика. По словам президента, некоторые аналитики считают, что до момента вступлении киевского режима в состав ЕС пройдет еще лет 30-50. Зеленский иронично пожелал этим аналитикам долгой жизни. Он подчеркнул, что планирует как можно быстрее завершить процесс евроинтеграции страны в региональное содружество.

Есть определенные пессимисты среди мировых лидеров, которые считают, что для членства в ЕС Украине нужно десять лет (...) Мы должны быть в ЕС через два года. Владимир Зеленский, президент Украины

Зеленский обсудил в Лондоне тему оружия.

Фото и видео: Telegram / Zelenskiy / Official