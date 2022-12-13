Политик рассказал, какие темы обсудил с европейскими политиками перед саммитом ЕС.

Президент Владимир Зеленский обсудил в Лондоне тему оружия. Соответствующее заявление глава Украины сделал в ходе совместной пресс-конференции с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и главой Европейского совета Шарлем Мишелем.

Я услышал от лидеров Европы готовность предоставлять нам необходимое оружие, в том числе самолеты. Сейчас я проведу ряд двусторонних встреч, на которых мы уделим необходимое внимание теме боевой авиации. Владимир Зеленский, президент Украины

Политик добавил, что провел позитивную встречу с французским президентом Эмманюэлем Макроном и немецким канцлером Олафом Шольцем. Также результативным Владимир Зеленским назвал свой рабочий визит в Лондон. С премьер-министром Британии глава Украины обсуждал вопрос поставок дальнобойного вооружения и обучении пилотов на западных самолетах. Сторонам удалось достичь "закулисных соглашений".

Зеленский призвал ввести санкции против российских ракетной и IT-отраслей.

Фото и видео: YouTube / European Commission