Глава Украины рассказал о том, какие ещё сферы подвергнутся ограничениям со стороны Запада.

Владимир Зеленский призвал ввести санкции против российских ракетной и IT-отраслей. Об этом украинский президент сообщил в ходе выступления в Совете Европы. Глава государства порассуждал о необходимости расширить западное санкционное давление, так как это будет в национальных интересах как украинцев, так и европейских граждан.

Поэтому нужно делать еще один шаг - вводить санкции против всей ракетной и дроновой промышленности, против той части их IT-отрасли, которая обеспечивает этот террор. Владимир Зеленский, президент Украины

Напомним, что Вооруженные силы России начали специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Лидер страны Владимир Путин назвал ее целью защиту граждан Донбасса, которые на протяжении восьми лет подвергались издевательствам со стороны Киева.

Зеленский сообщил о передаче Санду "планов Москвы" по дестабилизации в Молдавии.

Фото и видео: YouTube / European Commission