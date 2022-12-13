Глава Украины рассказал о документах, которые получила разведка.

Президент Владимир Зеленский сообщил о передаче Санду "планов Москвы" по дестабилизации в Молдавии. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе совместной пресс-конференции с главами Европейского совета и Европейской комиссии Шарлем Мишелем и Урсулой фон дер Ляйен. Политик отметил, что передал коллеге из Кишинева "российский документ" о планах по дестабилизации обстановки в регионе. Эти материалы перехватила разведка киевского режима.

Недавно я говорил с президентом Молдавии госпожой Санду и проинформировал ее о том, что нашей разведке удалось перехватить детальный российский план разрушения политической ситуации в Молдавии. Владимир Зеленский, президент Украины

Владимир Зеленский не уточнил, когда именно он передал Майе Санду эти "документы". Однако речь идет якобы о таких материалах, которые говорят о том, что Россия намерена установить контроль над республикой и "сломать Молдавию".

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Фото и видео: YouTube / European Commission Telegram / На видео видно