Премьер Италии назвала приглашение Зеленского в Париж неуместным со стороны Макрона

Джорджа Мелони оценила визит украинского лидера во Францию.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони назвала приглашение украинского президента Владимира Зеленского в Париж неуместным со стороны французского лидера Эмманюэля Макрона. Соответствующее заявление глава правительства европейского государства сделала перед местными журналистами во время своего прибытия на саммит ЕС в Брюсселе.

Думаю было неуместным. Мы должны быть едины. Джорджа Мелони, премьер-министр Италии

Накануне до прибытия в Брюссель по личному приглашению Европейского совета Владимир Зеленский провел в Париже переговоры с Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем. В Италии усмотрели в этом "исключение" Рима из обсуждения украинского кризиса. Затем было объявлено, что Джорджа Мелони проведет двусторонние переговоры с Владимиром Зеленским на полях саммита в Брюсселе.

Италия заявила, что вместе с ФРГ продолжит поддерживать Украину, пока это будет необходимо.

Фото и видео: YouTube / Vista Agenzia Televisiva Nazionale