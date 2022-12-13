Италия заявила, что вместе с ФРГ продолжит поддерживать Украину, пока это будет необходимо

Джорджа Мелони пояснила, что Рим с самого начала и до самого конца продолжит помогать Киеву.

Италия заявила, что вместе с германией продолжит поддерживать Украину столько, сколько это потребуется и так долго, пока это будет необходимо. Соответствующее заявление в ходе совместной пресс-конференции в Берлине с немецким канцлером Олафом Шольцем сделала премьер-министр Джорджа Мелони. Она напомнила, что Берлин и Рим гарантировали киевскому режиму с самого начала проведения специальной военной операции РФ на Украине полную политическую, финансовую и военную помощь. Премьер Италии подчеркнула, что вместе с немецким коллегой она обсудила взаимное сотрудничество между национальными правительствами в вопросе будущего восстановления Украины. Она уверена, что поддержка со стороны Запада является единственным действенным способом добиться мирного урегулирования конфликта в регионе.

Италия и Германия сразу гарантировали... чтобы Киев смог воспользоваться законным правом на самооборону. Мы будем продолжать делать это до тех пор, пока это будет необходимо. Джорджа Мелони, премьер-министр Италии

Премьер Италии Мелони заявила о работе Зеленского над планом диалога с Россией.

Фото и видео: YouTube / El País