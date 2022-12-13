Премьер Италии Мелони заявила о работе Зеленского над планом диалога с Россией

Европейская чиновница анонсировала свой визит в Киев до конца февраля.

Итальянский премьер-министр Джорджа Мелони рассказала о том, что украинский президент Владимир Зеленский "работает над планом", который позволить начать мирный диалог с российской стороной и достичь справедливого мира. Соответствующее заявление чиновница сделала в ходе выступления перед журналистами на совместной пресс-конференции с немецким канцлером Олафом Шольцем. Европейская представительница уверена в том, что поддержка киевского режима со стороны Запада является единственным способом подвести действующих игроков конфликта к столу мирных переговоров. Мелони призвала коллег наращивать свои усилия по оказанию поддержки ВСУ.

Но если мы думаем, что нужно помешать народу быть свободным, чтобы достичь мира, то это не мир. Поэтому единственная возможность, что у нас есть, это помогать Украине. Джорджа Мелони, премьер-министр Италии

Глава итальянского правительства упомянула о том, что лично договорилась с украинским лидером Владимиром Зеленским о проведении своего рабочего визита в Киев до годовщины начала специальной военной операции РФ на Украине.

Мелони: Решения Кремля по Украине не должны ложиться на россиян.

Фото и видео: YouTube / El País