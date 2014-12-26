Премьер Италии рассказала о том, почему "Ла Скала" открыла сезон российской оперой.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони считает, что последствия политических решений российского руководства по украинскому конфликту не должно отражаться на населении РФ. Соответствующее заявление чиновница сделала в ходе пресс-конференции с местными журналистами. Она отметила, что политический выбор со стороны властей не обязательно должен сказываться на гражданах, которых они представляют. Однако в данном конкретном случае (конфликте РФ и Украины) речь, по словам Мелони, идет о нарушении международного права.

Исторически между Италией и Россией существуют старые и крепкие культурные отношения. Поэтому я выступила в защиту театра "Ла Скала", который открыл сезон российской оперой. Решения, которые принимает российские правительство, не должны ложиться на народ. Джорджа Мелони, премьер-министр Италии

Джорджа Мелони отметила, что если бы международное сообщество приняло этот выбор, то он бы "обрушил всю конструкцию нашей юридической крепости". По мнению чиновницы, сейчас РФ хочет показать миру, что ктот, кто сильнее в военном плане, может вторгнуться на территорию соседнего суверенного производства. Такую ситуацию Италия считает неприемлемой.

Италия заявила о готовности выступить гарантом мирного договора по Украине.

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