Зеленский заявил, что на Украине восстановили 15 объектов энергетики

Украинский лидер рассказал о работах по обеспечению граждан электричеством.

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что украинские ремонтные службы восстановили 15 объектов энергетической системы, которые пострадали из-за взрывов. При этом политик добавил, что в отдельных районах и городах эксперты применяют веерные отключения. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе выступления в очередном видеообращении к народу.

В большинстве восстановлена техническая возможность подачи электричества. Хотя в некоторых местах энергетики еще вынуждены применять графики стабилизационных отключений. Владимир Зеленский, президент Украины

Эксперт добавил, что экстренные службы восстановили 15 поврежденных объектов. Владимир Зеленский призвал соотечественников "сознательно" уменьшить потребление электроэнергии по часам в пиковое время ради того, чтобы общая энергосистема страны работала стабильно.

Зеленский обвинил МККК в недостаточной работе для доступа к военнопленным.

Фото и видео: YouTube / Офіс Президента України