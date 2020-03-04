Зеленский обвинил МККК в недостаточной работе для доступа к военнопленным

Глава Украины призвал гуманитарную организацию действовать решительнее.

Украинский президент Владимир Зеленский обвинил МККК (Международный комитет Красного Креста) в недостаточной работе для доступа киевского режима к военнопленным, которые находятся в плену России и Союзных войск Донбасса.

Не можем мы, украинцы, бороться за то, чтобы Красный Крест нашел возможность. Красный Крест должен бороться, потому что это их работа, они получают за это деньги, потому что на них смотрит весь мир, они должны давить. Владимир Зеленский, президент Украины

Украинский лидер рассказал о своем недовольстве тем, что в информационной среде оказывается недостаточная поддержка действиям гуманитарной миссии. Владимир Зеленский добавил, что ежедневно не выходят новости о том, что МККК "поехал, стоял на границах с украинской стороны и его не пустили". Также политик не видит регулярных заявлений от руководства МККК, пресс-конференций, давления на Россию.

Зеленский: на вооружении украинской армии находится только 10% от требующихся систем ПВО.

Фото и видео: YouTube / Зе!Президент