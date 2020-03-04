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Зеленский: на вооружении украинской армии находится только 10% от требующихся систем ПВО
Сегодня, 8:54
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Зеленский: на вооружении украинской армии находится только 10% от требующихся систем ПВО

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Украинский президент призвал Европу дать Киеву противовоздушные системы.

Украинский президент Владимир Зеленский рассказал о том, что на вооружении Вооруженных сил Украины находится только 10% от требующихся систем противовоздушной обороны. Об этом глава государства упомянул в ходе выступления по видеосвязи с европейскими специалистами из ПАСЕ (Парламентской ассамблеи Совета Европы).

Наших возможностей, чтобы закрыть небо, не хватает. <...> Мы хотели бы поставок систем ПВО в разы больше. И тут нечего добавить: у нас есть 10% от того, что нам необходимо.

Владимир Зеленский, президент Украины

Политик также поблагодарил Германию за поставку первой для Украины в рамках западной военной помощи системы ПВО IRIS-T SLM, власти США за решение передать киевскому режиму зенитные ракетные комплексы NASAMS. Владимир Зеленский призвал Францию и Италию поступить аналогичным образом.

Зеленский признал давление на ВСУ из-за мобилизации в России.

Фото и видео: YouTube / Зе!Президент

Теги: владимир зеленский, всу, пасе, пво
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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