Зеленский: на вооружении украинской армии находится только 10% от требующихся систем ПВО

Украинский президент призвал Европу дать Киеву противовоздушные системы.

Украинский президент Владимир Зеленский рассказал о том, что на вооружении Вооруженных сил Украины находится только 10% от требующихся систем противовоздушной обороны. Об этом глава государства упомянул в ходе выступления по видеосвязи с европейскими специалистами из ПАСЕ (Парламентской ассамблеи Совета Европы).

Наших возможностей, чтобы закрыть небо, не хватает. <...> Мы хотели бы поставок систем ПВО в разы больше. И тут нечего добавить: у нас есть 10% от того, что нам необходимо. Владимир Зеленский, президент Украины

Политик также поблагодарил Германию за поставку первой для Украины в рамках западной военной помощи системы ПВО IRIS-T SLM, власти США за решение передать киевскому режиму зенитные ракетные комплексы NASAMS. Владимир Зеленский призвал Францию и Италию поступить аналогичным образом.

Зеленский признал давление на ВСУ из-за мобилизации в России.

Фото и видео: YouTube / Зе!Президент