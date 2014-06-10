Зеленский признал давление на ВСУ из-за мобилизации в России

Украинский президент рассказал о ситуации на поле боя.

Украинский президент Владимир Зеленский признал возросшее давление на Вооруженные силы Украины, находящиеся на фронте, из-за частичной мобилизации в России. Во время очередного видеообращения к гражданам глава государства уточнил, что подход резервов России на специальную операцию означает для Киева увеличение группировки ВС РФ на территории страны. При этом новоприбывших из РФ он считает "мясом", которое не прошло необходимой подготовки.

Сейчас Россия забрасывает на фронт тысячи этих своих мобилизованных. <…> Создается дополнительное давление на наших защитников. Это чувствительное давление. Владимир Зеленский, президент Украины

Напомним, что 21 сентября российский лидер Владимир Путин заявил о частичной мобилизации в стране. Этому призыву от властей подлежат граждане, имеющие опыт прохождения службы в рядах ВС РФ, а также обладает необходимыми специальностями. Министр Сергей Шойгу подчеркнул, что на текущий момент призывается 300 тысяч резервистов.

Зеленский призвал ПАСЕ поддержать идеи по взысканию компенсации с России.

Фото и видео: YouTube / Зе!Президент