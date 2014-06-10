Зеленский призвал ПАСЕ поддержать идеи по взысканию компенсации с России

Глава Украины предложил Европе принять механизм по возмещению убытков.

Владимир Зеленский в обращении к ПАСЕ попросил поддержать предложение Киева о механизме взыскания с России компенсации за ущерб, понесенный Украиной в ходе боевых действий. Соответствующее заявление глава государства сделал по видеосвязи. Политик полагает, что европейский регион способен стать лидером по возмещению убытков и разрушений, для чего требуется сформировать определенный механизм.

Соответствующий проект уже подготовлен Украиной, прошу поддержать его и в Европе, и на уровне Генассамблеи ООН. Именно в Европе сосредоточена львиная доля активов России. Владимир Зеленский, президент Украины

Лидер Украины также призвал европейцев поддержать демилитаризацию территории Запорожской атомной электростанции. Владимир Зеленский добавил, что на всех уровнях просит от коллег отстаивать интересы Киева в поставках современных средств противовоздушной обороны и противоракетных систем. По словам президента, уже сейчас страна должна "защитить небо"

Если это будет сделано, это будет фундаментальным шагом, что уже в ближайшее время закончит всю войну. Владимир Зеленский, президент Украины

Зеленский рассказал, что Макрон разрешил звонить ему на WhatsApp.

Фото и видео: YouTube / CNN-News18