Зеленский рассказал, что Макрон разрешил звонить ему на WhatsApp

Политик сообщил, что имеет "по-человечески хорошие" контакты с мировыми лидерами.

Украинский президент Владимир Зеленский рассказал, что французский президент Эмманюэль Макрон разрешил звонить ему на WhatsApp. Соответствующей информацией глава государства поделился с немецкими журналистами. Политик пояснил, что многие мировые лидеры находятся с ним в хороших отношениях на человеческом уровне.

У меня действительно были близкие отношения с Борисом Джонсоном, Дудой, и Латвия, и Литва, Эммануэль Макрон мне всегда говорит, ты мне звони на WhatsApp. И мы действительно очень много с этими президентами, которых я назвал, говорим не по протоколу, а быстро. Владимир Зеленский, президент Украины

Эксперт полагает, что стране приходится принимать важные решения очень оперативно и заниматься микроменеджментом. Речь идет о быстрых поставках вооружения и политических методам противостояния. Зеленский добавил, что такая ситуация подразумевает не обычную дипломатию, а так называемую "айфон-дипломатию".

Зеленский запросил внешние кредиты на закупку газа и угля.

Фото и видео: YouTube / ZDFheute Nachrichten