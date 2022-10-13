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Зеленский запросил внешние кредиты на закупку газа и угля

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Глава Украины призвал обеспечить энергетическую безопасность.

Украинский президент Владимир Зеленский запросил у международных партнеров дополнительное кредитование, необходимое стране на восстановление энергетической инфраструктуры, а также закупку природного газа и угля перед предстоящим отопительным сезоном. На последнюю статью расходов киевский режим намерен выделить порядка пяти миллиардов долларов. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе своего выступления на мероприятии, организованного Всемирным банком и Международным валютным фондом.

Мы нуждаемся в целевых кредитах 2 миллиарда долларов на восстановление электрической энергетической инфраструктуры после разрушения и для расширения экспорта в Европу.

Владимир Зеленский, президент Украины

Политик полагает, что такие денежные средства необходимы для обеспечения экономической стабильности на Украине.

Зеленский попросил G7 лишить Россию прибыли от нефти и газа.

Фото и видео: YouTube / World Bank

Теги: владимир зеленский, газ, кредит, мвф, уголь
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, События на Украине,

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