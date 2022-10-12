Зеленский попросил G7 лишить Россию прибыли от нефти и газа

Глава Украины призвал ввести жесткий потолок цен на энергоресурсы из РФ.

Украинский президент Владимир Зеленский попросил лидеров саммита G7 "Большой семерки" ограничить цены ны российские нефть и газ настолько, чтобы эти энергетические поставки не приносили Москве никакой прибыли. По завершении онлайн-мероприятия политические руководители Запада приняли совместный документ по украинскому кризису. В Киеве предложили поддержать инициативу по наблюдателям, которые могут быть расположены на государственной границе между Украины и Белоруссии. Владимир Зеленский также попросил страны ЕС и Запада заблокировать санкциями весь энергетический сектор России. По мнению лидера страны, данный коллективный подход поможет Киеву приблизить мир и заставит Москву "задуматься".

Напомним, что руководитель пресс-службы Кремля Дмитрий Песков считает, что конфронтация Запада с РФ продолжится после саммита G7. Еще 6 октября Еврокомиссия и Евросоюз утвердили восьмой антироссийский санкционный пакет, котором заявлен "потолок цен" на стоимость российской нефти и торговые запреты на 7 миллиардов евро.

Зеленский на саммите G7 попросил помочь создать "воздушный щит" для Украины.

Фото и видео: YouTube / Зе!Президент