Зеленский на саммите G7 попросил помочь создать "воздушный щит" для Украины

Глава Украины выступил по видеосвязи с европейскими коллегами.

Украинский президент Владимир Зеленский на саммите G7 ("Большой семерки") попросил помочь создать "воздушный щит" для Украины. Глава государства выступил на мероприятии в видеоформате. Политик попросил у западных коллег достаточное количество современных и эффективных систем противовоздушной обороны.

"Воздушный щит" для Украины. Это часть гарантий безопасности, которые являются элементом нашей "формулы мира". Когда Украина получит ПВО, ракетные удары перестанут работать. Владимир Зеленский, президент Украины

Лидер Украины призвал лидеров G7 помочь создать Украине такую защиту. Отдельно Владимир Зеленский выразил благодарность немецким партнерам за поставку комплекса ПВО IRIS, а также все страны, которые помогают обеспечивать украинскую систему ПВО. Со ссылкой на информацию, полученную от разведывательного управления, политик сделал акцент на то, что Киеву требуется получить достаточное число ракет к имеющимся комплексам ПВО, чтобы эта техника могла интегрироваться с местной оборонной системой.

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Фото и видео: YouTube / Зе!Президент