В данный момент президент Украины не является подписантом документа.

В пятницу, 5 июля, Зеленский заявил, что готов соблюсти минское соглашение ради мира в Донбассе. Об этом сообщают СМИ.

На брифинге в Краматорске Донецкой области Зеленский заявил, что в Донбассе есть "огромное количество глобальных проблем". Среди наболевших вопросов он выделил "прекращение огня". Зеленский намерен в ближайшее время решить этот вопрос.

Мы со своей стороны делаем все, чтобы прекратить огонь мирным путем, потому что там живут наши украинцы. Слава богу, началось и произошло разведение войск, до конца все еще не сделали заявил он

В данный момент президент Украины не является подписантом документа. Однако, Зеленский поддерживает его. Напомним, что Минский протокол подписан 5 сентября 2014 года в Минске в здании "Президент-отеля". Он предусматривает, в частности, прекращение огня на территории Донецкой и Луганской областей Украины.

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Видео:ГляделкаUA/YouTube