Напомним, что в минувший понедельник, 1 июля, в российских территориальных водах на научно-исследовательском глубоководном аппарате возник пожар. В результате погибло 14 моряков.

В пятницу, 5 июля, стало известно о том, что Петербург выплатит из бюджета по 1 млн рублей семьям погибших в Баренцевом море подводников. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу администрации губернатора города.

Напомним, что в минувший понедельник, 1 июля, в российских территориальных водах на научно-исследовательском глубоководном аппарате возник пожар. В результате погибло 14 моряков.

Глава Минобороны рассказал, что моряки спасли своих товарищей и глубоководный аппарат ценой своей жизни. Подводники не раз принимали участие в сложнейших подводных экспедициях по исследованию Арктики.

Глава Министерства обороны России Сергей Шойгу назвал основную причину произошедшего с глубоководным аппаратом ВМФ в Баренцевом море. Как оказалось, произошло возгорание в аккумуляторном отсеке.

Ранее мы сообщали о том, что Минобороны РФ опубликовало список погибших моряков-подводников

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