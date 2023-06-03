Зеленский заявил, что Украина оказалась в очереди за ЗРК Patriot

Глава Украины рассказал о формировании "коалиции" ЕС для отправки ВСУ американских ЗРК.

Украинский президент Владимир Зеленский заявил журналистам о том, что киевский режим не может получить не только достаточное количество зенитных ракетных комплексов американского производства Patriot, но также и ракет к ним. По слова политика, в такой ситуации страна оказалась из-за необходимости соблюдать очередь в поставках. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе выступления на совместной пресс-конференции с эстонским президентом Аларом Карисом.

Мы уже видим, без какого количества Patriot нам будет сложно. Наша задача не 70-75% поражения целей, а 100%. Это действительно амбициозная цель, она очень непростая из-за очереди за Patriot, и не только за Patriot, а за ракетами к ним. Большой дефицит. Владимир Зеленский, президент Украины

Владимир Зеленский добавил, что европейская "коалиция" для передачи ВСУ систем Patriot находится сейчас на начальном этапе формирования. Международную инициативу о ее формировании украинский президент продвигал с 1 июня на саммите Европейского политического сообщества, организованного на территории Молдавии. Этот вопрос прорабатывается с делегатами из ФРГ, Нидерландами, Данией.

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Фото и видео: YouTube / Офіс Президента України