Глава Украины рассказал о проведенных встречах на полях ЕПО в Молдавии.

Украинский президент Владимир Зеленский в собственном Telegram-канале заявил о том, что обсудил с немецким канцлером Олафом Шольцем совместную подготовку к "мирному саммиту". Встреа между политиками состоялась на полях саммита Европейского политического общества, проводимого в Кишиневе.

Мы обсудили совместную подготовку к глобальному саммиту мира и вовлечение в него как можно большего числа участников. Я благодарю господина канцлера за поддержку украинской формулы мира и готовность присоединиться к ее реализации. Владимир Зеленский, президент Украины

Напомним, что Владимир Зеленский на саммите G20 ("Большой двадцатки") выдвинул "формулу мира", состоящую из 10 пунктов. Как заявила официальный представитель российского минис терства по иностранным делам Мария Захарова, инициатива киевского режима по проведению "мирного саммита" на площадке при Всемирной организации является пиар-акцией со стороны Вашингтона.

Зеленский: Украина готова вступить в НАТО, но ждет готовности к этому альянса.

Фото и видео: YouTube / Офіс Президента України