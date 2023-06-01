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Зеленский: Украина готова вступить в НАТО, но ждет готовности к этому альянса

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Глава Украины прибыл с визитом в Молдавию.

 Украина готова стать членом НАТО, но ждет, когда Североатлантический военный альянс будет готов принять ее в свои ряды. Соответствующее заявление в рамках выступления перед журналистами с президентом Молдавии Майей Санду сделал глава киевского режима Владимир Зеленский. Политик заметил, что Киев будет взаимодействовать с Кишиневом. Зеленский рассчитывает обсудить с Санду двусторонние отношения между странами, будет подписан ряд документов.

Очень важно наше будущее в Евросоюзе. Украина готова к вступлению в НАТО, и мы ждем, когда альянс будет готов принять нас. Гарантии безопасности очень важны не только для нас, но и для Молдавии.

Владимир Зеленский, президент Украины

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Фото и видео: Telegram / СМОТРИ

Теги: владимир зеленский, молдавия, нато
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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