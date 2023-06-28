Глава Украины призвал трансформировать систему управления страны.

Киевский режим нуждается в доктрине, в которой будут очерчены основные вопросы будущего страны. Соответствующее заявление в рамках выступления на заседании в местном парламенте (Верховной Раде) сделал украинский президент Владимир Зеленский. Глава государства выступил в День Конституции. Политик полагает, что требуется внедрить новую систему, правила и возможности, а также определиться к национальными приоритетами.

Как конституция закладывает основы, мы нуждаемся в доктрине для нашего государства. Ясной, неразмытой, смелой доктрины... Сегодня предложил к обсуждению, общенациональному обсуждению, основные ориентиры будущей украинской доктрины... Владимир Зеленский, президент Украины

Политик пояснил местным депутатам, что Украина в корне должна поменять подход к развитию и становлению государства. В частности, речь идет не о возрождении управленческо системы, а формировании новой. Она должна привести страну к европейским стандартам. По мнению Зеленского, подобная трансформация должна затрагивать все сферы жизнедеятельности, политику, экономику, образование, культуру и безопасность.

Зеленский нашел в членстве Украины в НАТО выгоду для России.

Фото и видео: YouTube / Офіс Президента України