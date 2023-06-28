Глава Украины рассказал о том, что НАТО поможет России сохранить ее госграницы.

Укранский президент Владимир Зеленский считает, что вступление киевского режима в НАТО представило бы интерес даже для России. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе выступления перед депутатами местного парламента (Верховной Рады) на мероприятии, посвященном Дню Конституции. Политик считает, что Россия вступила в эпоху слабости, поэтому как никогда должна рассчитывать на безопасность в собственных международно признанных государственных границах. При этом Североатлантический альянс якобы защищает союзников, а не "кидается на соседей".

Для России было бы правильно просить, чтобы Украину взяли в НАТО... Владимир Зеленский, президент Украины

Зеленский пообещал новые шаги к "духовной независимости" Украины.

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