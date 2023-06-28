Зеленский нашел в членстве Украины в НАТО выгоду для России

Укранский президент Владимир Зеленский считает, что вступление киевского режима в НАТО представило бы интерес даже для России. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе выступления перед депутатами местного парламента (Верховной Рады) на мероприятии, посвященном Дню Конституции. Политик считает, что Россия вступила в эпоху слабости, поэтому как никогда должна рассчитывать на безопасность в собственных международно признанных государственных границах. При этом Североатлантический альянс якобы защищает союзников, а не "кидается на соседей".
Для России было бы правильно просить, чтобы Украину взяли в НАТО...
Владимир Зеленский, президент Украины
Зеленский пообещал новые шаги к "духовной независимости" Украины.
Фото и видео: Telegram / На видео видно
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