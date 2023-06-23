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Зеленский пообещал новые шаги к "духовной независимости" Украины

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Глава Украины решил не приводить примеры новых мер реагирования со стороны Киева.

Украинский президент Владимир Зеленский анонсировал в своем очередном видеообращении к гражданам страны новые шаги киевского режима к "духовной независимости" государства.

Провел и совещание по духовной независимости Украины - мы продолжаем соответствующую работу, и будут новые наши шаги.

При этом Зеленский не уточнил, какие именного шаги имеет в виду.

Напомним, что киевский режимом поставлена задача полностью запретить деятельность канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Соответствующий законопроект по поручению президента Владимира Зеленского подготовлен правительством и внесен в местный парламент (Верховную Раду). Известно, что в отношении священнослужителей возбуждаются уголовные дела, выдвигаются обвинения в государственной измене, происходят захваты храмов. А 13 иерархов уже лишены гражданства страны.

Украинская разведка прокомментировала удары по Чонгарскому мосту цитатой Маяковского.

Фото и видео: YouTube / Офіс Президента України 

Теги: владимир зеленский, религия, упц
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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