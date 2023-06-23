Зеленский пообещал новые шаги к "духовной независимости" Украины

Украинский президент Владимир Зеленский анонсировал в своем очередном видеообращении к гражданам страны новые шаги киевского режима к "духовной независимости" государства.

Провел и совещание по духовной независимости Украины - мы продолжаем соответствующую работу, и будут новые наши шаги.

При этом Зеленский не уточнил, какие именного шаги имеет в виду.