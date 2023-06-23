Зеленский пообещал новые шаги к "духовной независимости" Украины

Украинский президент Владимир Зеленский анонсировал в своем очередном видеообращении к гражданам страны новые шаги киевского режима к "духовной независимости" государства.
Провел и совещание по духовной независимости Украины - мы продолжаем соответствующую работу, и будут новые наши шаги.
При этом Зеленский не уточнил, какие именного шаги имеет в виду.
Напомним, что киевский режимом поставлена задача полностью запретить деятельность канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Соответствующий законопроект по поручению президента Владимира Зеленского подготовлен правительством и внесен в местный парламент (Верховную Раду). Известно, что в отношении священнослужителей возбуждаются уголовные дела, выдвигаются обвинения в государственной измене, происходят захваты храмов. А 13 иерархов уже лишены гражданства страны.
Украинская разведка прокомментировала удары по Чонгарскому мосту цитатой Маяковского.
Фото и видео: YouTube / Офіс Президента України
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