Андрей Юсов оценил ситуацию в Чонгаре.

Представитель украинской военной разведки Андрей Юсов прокомментировал местным журналистами удары по Чонгарскому мосту, который соединяет Крым и Херсонскую область. Чиновник не стал прямо подтверждать или отрицать причастность киевского режима к атаке на гражданскую инфраструктуру. Однако он отреагировал на новость в СМИ фразами из стихотворения "Послушайте!" русского поэта Владимира Маяковского.

Если звезды зажигают, значит это для чего-то нужно... Анализировать с точки зрения военной потребности вещи...сейчас идет работа и она будет продолжена, это планомерная работа. Продолжение следует. Андрей Юсов, сотрудник ГУР

Напомним, что Чонгарский мост расположен на границе Херсонской области и Крыма. Объект располагается на трассе, которая идет в сторону города Джанкой. Сообщение между Херсонщиной и полуостровом в текущий момент осуществляется также через альтернативный маршрут — через город Армянск.

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