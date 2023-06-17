Зеленский заявил, что Буданов принял участие в заседании военного кабинета

Глава Украины не стал публично показывать доказательства своих слов.

Украинский президент Владимир Зеленский в собственном Telegram-канале заявил, что руководитель украинской военной разведки Кирилл Буданов в пятницу 16 июня якобы присутствовал на заседании военного кабинета в Киеве. Однако политик не стал опубликовывать в социальных сетях никаких подтверждающих его слова фотографий или видеороликов.

Было сегодня еще одно событие, еще один пункт моего графика, о котором пока не сообщалось. Это военный кабинет. Наши командующие: генералы Сырский, Тарнавский, Залужный, Шаптала... И был Буданов… Владимир Зеленский, президент Украины

Напомним, что сотрудник российских силовых структур сообщил журналистам "РИА Новостей", что Кирилл Буданов получил ранение во время российского ракетного удара по штаб-квартире ГУР в Киеве, поэтому в сейчас находится в госпитале бундесвера в Берлине.

Зеленский заявил о контрнаступлении ВСУ.

Фото и видео: Telegram / Zelenskiy / Official