Зеленский заявил о контрнаступлении ВСУ

Глава Украины рассказал о военных мероприятиях, которые проводятся на территории страны.

Украинский президент Владимир Зеленский заявил о том, что на территории страны происходят контрнаступательные действия, но отказался публично говорить о том, на какой стадии они находятся. Такое высказывание глава государства позволил себе на совместной пресс-конференции с канадским премьер-министром Джастином Трюдо.

Контрнаступательные и оборонные действия соответствующие происходят на Украине, на какой стадии - я не буду говорить детально. Считаю, что мы обязательно это все будем ощущать. Владимир Зеленский, президент Украины

Напомним, что в пятницу 9 июня российский лидер Владимир Путин уточнил, что контраступление Вооруженных сил Украины уже началось, так как Киев задействовал свои стратегические резервы.

Зеленский заявил о визите в Херсонскую область после аварии на ГЭС.

Фото и видео: YouTube / Офіс Президента України