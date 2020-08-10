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Зеленский заявил, что Украина готова нарастить экспорт энергоносителей в ЕС
Сегодня, 12:19
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Зеленский заявил, что Украина готова нарастить экспорт энергоносителей в ЕС

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Глава Украины рассказа о развитии энергетического потенциала страны.

Украинский президент Владимир Зеленский заявил  том, что страна готова увеличить экспорт электроэнергии в Европу. Соответствующее видеообращение политика было показано в рамках проведения экономического форума "Амброзетти", который открылся в городе Черноббио, расположенном на севере Италии.

Но для этого важно, чтобы Запорожская атомная станция оставалась подключенной к украинской энергосистеме. Российское присутствие на заводе не позволяет нам внести свой вклад.

Владимир Зеленский, президент Украины

Глава государства добавил,что несмотря на все трудности, украинская сторона способна вложиться в  удовлетворение по крайней мере 8% потребностей электроэнергии в Италии. Также Зеленский уверен в том, что его страна обладает широким потенциалом для развития сферы возобновляемых источников энергии и зеленого водорода. Политик призвал Европу предотвратить ядерную катастрофу и демилитаризовать территорию, на которой находится ЗАЭС.

Спикер Рады считает, что Зеленскому нужно идти на второй срок.

Фото и видео: YouTube / Офіс Президента України

Теги: владимир зеленский, европа, энергетика, энергоносители
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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