Глава Украины рассказа о развитии энергетического потенциала страны.

Украинский президент Владимир Зеленский заявил том, что страна готова увеличить экспорт электроэнергии в Европу. Соответствующее видеообращение политика было показано в рамках проведения экономического форума "Амброзетти", который открылся в городе Черноббио, расположенном на севере Италии.

Но для этого важно, чтобы Запорожская атомная станция оставалась подключенной к украинской энергосистеме. Российское присутствие на заводе не позволяет нам внести свой вклад. Владимир Зеленский, президент Украины

Глава государства добавил,что несмотря на все трудности, украинская сторона способна вложиться в удовлетворение по крайней мере 8% потребностей электроэнергии в Италии. Также Зеленский уверен в том, что его страна обладает широким потенциалом для развития сферы возобновляемых источников энергии и зеленого водорода. Политик призвал Европу предотвратить ядерную катастрофу и демилитаризовать территорию, на которой находится ЗАЭС.

Спикер Рады считает, что Зеленскому нужно идти на второй срок.

Фото и видео: YouTube / Офіс Президента України