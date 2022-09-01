Спикер Рады считает, что Зеленскому нужно идти на второй срок

Руслан Стефанчук рассказал о позиции по президентским выборам на Украине.

Спикер Верховной Рады считает, что президенту Владимиру Зеленскому следует выдвигать свою кандидатуру на второй срок правления Украиной. Соответствующее заявление политик сделал в интервью местному изданию "Левый берег". Эксперт пояснил, что в мирное время уже давал комментарий по этому поводу, когда журналисты хотели узнать его мнение о том, следует ли Зеленскому баллотироваться или нет.

Я говорил, что по-человечески, по-дружески предложил бы ему подумать, идти ли во второй раз. Но сейчас то время, когда я изменил мнение. Я считаю, что нужно идти. Он должен завершить все. Руслан Стефанчук, спикер ВР

Напомним, что украинский лидер Владимир Зеленский в июне 2021 года заявлял на канале "1+1" о том, что пока не готов сказать, пойдет ли он на второй президентский срок или нет. Однако он отметил, что на текущий момент не видит ни одного человека, который мог бы составить ему конкуренцию на выборах.

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Фото и видео: YouTube / LB live