Экс-глава Украины считает, что Киев не пойдет на дипломатическое урегулирование конфликта с Москвой.

Бывший украинский президент Виктор Ющенко рассказал журналистам о том, что европейские лидеры из С безуспешно пытались уговорить действующего главу Украины Владимира Зеленского начать дипломатическое урегулирование конфликта с Россией. Такой информацией политик поделился с "Украинской правдой".

Из Европы, я не буду называть имена, но приезжали толпой президенты и премьеры с одним посылом для президента Зеленского: "Садись за стол, садись за стол, потом разберемся". Виктор Ющенко, экс-президент Украины

Бывший президент Украины уточнил, что к дипломатическому решению ситуации также призывали основные европейские политики, такие как экс-канцлер Германии Герхард Шредера, а также бывший американский государственный секретарь Генри Киссинджер. Виктор Ющенко отвергает возможность, что нынешний киевский режим согласится на дипломатическое решение вопроса.

Зеленский обратился к российским военным на Украине.

Фото и видео: YouTube / Українська правда