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Зеленский обратился к российским военным на Украине
Сегодня, 8:46
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Зеленский обратился к российским военным на Украине

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Политик угрожает военным украинской разведкой.

Украинский президент Владимир Зеленский обратился к российским военным, принимающим участие в специальной военной операции. В очередном видеообращении к народу глава государства пообещал, что каждый военнослужащий из РФ почувствует "украинский ответ" за свою деятельность в рамках СВО. Политик добавил, что разведывательное управление сейчас активно занимается этим вопросом.

Наша разведка делает все возможное и невозможное, чтобы каждый российский военный обязательно почувствовал украинский ответ.

Владимир Зеленский, президент Украины

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Фото и видео: YouTube / Офіс Президента України

Теги: владимир зеленский, сво
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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