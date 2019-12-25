Зеленский обратился к российским военным на Украине

Политик угрожает военным украинской разведкой.

Украинский президент Владимир Зеленский обратился к российским военным, принимающим участие в специальной военной операции. В очередном видеообращении к народу глава государства пообещал, что каждый военнослужащий из РФ почувствует "украинский ответ" за свою деятельность в рамках СВО. Политик добавил, что разведывательное управление сейчас активно занимается этим вопросом.

Наша разведка делает все возможное и невозможное, чтобы каждый российский военный обязательно почувствовал украинский ответ. Владимир Зеленский, президент Украины

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Фото и видео: YouTube / Офіс Президента України