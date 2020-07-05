Запорожские власти заявили, что программа миссии МАГАТЭ на ЗАЭС рассчитана на день

Евгений Балицкий рассказал, что делегация МАГАТЭ никак не контактирует с властями региона.

Запорожские власти заявили, что программа миссии МАГАТЭ на атомной электростанции рассчитана на день. Об этом в интервью журналистам "Интерфакса" рассказал глава временной военно-гражданской администрации региона Евгений Балицкий. Чиновник добавил, что на текущий момент эксперты не контактируют с ВГА. Однако сам Балицкий намерен прибыть на ЗАЭС и показать делегации все необходимое.

Они должны за один день посмотреть работу станции. Те элементы, которые они скажут, в процессе возможно посмотреть. Пока заявлено - "ознакомиться с работой станции". Для нас это размытое понятие. Евгений Балицкий, глава ВГА Запорожья

Эксперт подчеркнул, что МАГАТЭ никак не согласовывает свой рабочий визит с руководством Запорожской области. Балицкий добавил, что власти регионе не будут "напрашиваться на коммуникацию". Также чиновники не питают больших надежды на результаты инспекции, так как полагают, что итоги будут политически ангажированными.

Зеленский встретился с направляющимися на ЗАЭС экспертами МАГАТЭ.

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