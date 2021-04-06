Зеленский заявил, что Россия готовит массированный удар по Украине

Глава Украины рассказал о том, что подобные атаки ВС РФ совершают еженедельно.

Москва может нанести массированный удар по территории Украины в ближайшее время. Соответствующее заявление сделал лидер киевского режима Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином. Соответствующие слова местного политического лидера приводят журналисты из издания "РБК-Украина". Спикер добавил, что точно со своей командой вернется на украинскую территорию. Он призвал жителей не игнорировать сигналы о воздушной тревоге.

Раз в неделю-две массированные удары, сотни дронов, десятки ракет разных типов. Сегодня есть информация очень неприятная об очередной подготовке такого российского массированного удара. Есть данные разведки. Владимир Зеленский, глава Украины

Напомним, что украинский военный аналитик Алексей Гетьман призвал готовиться к массированному удару Вооруженных сил России по территории республики. По его словам, армия из Москвы продолжает совершать "массированные ракетно-дроновые удары" и в последнее время под них часто попадает столица. В том случае, если некоторое время не происходит ракетных налетов, то вскоре за этим следуют массированные атаки.

"Поляки, готовьтесь". На Украине ужаснулись новому решению Зеленского.

Фото и видео: YouTube / Офіс Президента України