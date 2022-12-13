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Вчера, 23:06
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Зеленский заявил, что Киев согласовал с Западом юридические аспекты санкций

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Глава Украины рассказал о работе по инициативам, предложенным СНБО.

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что киевский режим согласовал с Западом юридические аспекты антироссийских санкций. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе выступления с видеообращением к нации. Политик пояснил, что украинские власти совместно с международными партнерами прорабатывает правовые моменты по внедрению дополнительных ограничений в отношении Москвы. Ранее инициативы были внесены на рассмотрение сотрудниками СНБО (Службы по национальной безопасности и обороны) страны. Лидер Украины полагает, что "враги свободного мира" не имеют права использовать мир в личных нуждах и интересах.

Завтра же будет сделан еще один юридический шаг по выполнению санкционных решений СНБО. И мы работаем для того, чтобы синхронизировать наши санкционные решения с юрисдикциями партнеров. 

Владимир Зеленский, президент Украины 

Владимир Зеленский отметил, что внутри страны продолжается "очищение от тех, кто на стороне России". В частности, речь идет о  представлении от службы безопасности по отношению к гражданам, у которых зафиксировано наличие российского гражданства. В субботу 4 февраля им были подписаны соответствующие документы.

Зеленский: Россия хочет забрать восток Украины в конце февраля.

Фото и видео: YouTube / Офіс Президента України

Теги: владимир зеленский, запад, санкции, снбо
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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