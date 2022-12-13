Зеленский: Россия хочет забрать восток Украины в конце февраля

Украинский лидер рассказал о попытке "реванша" России около Красного Лимана.

Украинский президент Владимир Зеленский уверен в том, что Россия хочет забрать восток Украины и осуществить реванш в конце февраля или начале весны 2023 года. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе совместной пресс-конференции с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и руководителем Европейского совета Шарлем Мишелем. Журналисты спросили у политика о том, чему следует готовиться гражданам страны в ближайшее время.

Мы уже готовимся. Разведка и военные - мы считаем, что будет усиливаться давление на востоке государства. Россия хочет реванша. Реванша хочет именно там, где не получилось. Хочет забрать восток. Владимир Зеленский, президент Украины

По мнению украинского лидера, у Вооруженных сил страны есть все необходимое оснащение и оружие, а также все шансы для того, чтобы не допустить побед российской стороны в регионе конфликта. Владимир Зеленский напомнил коллегам об "осеннем поражении" Москвы по лиманскому направлению. Глава Украины призвал военных и мирное население быть устойчивыми и мотивированными в защите государства.

Зеленский считает, что боевой дух на Украине ослаб в последнее время.

Фото и видео: YouTube / European Commission

