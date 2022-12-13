  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 10:41
135
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Зеленский считает, что боевой дух на Украине ослаб в последнее время

0 0

Глава Украины рассказал о "слабости" некоторых городов страны.

Украинский президент Владимир Зеленский считает, что боевой дух киевского режима значительно ослаб в последнее время, так как в ряде городов жители будто "на отдыхе". Такую позицию лидер киевского режима счел слабостью. Глава государства не стал уточнять, какие именно города он имеет в виду. Соответствующее заявление в ходе совместной пресс-конференции с главой Европейского совета Шарлем Мишелем и главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Мероприятие состоялось по завершению международного саммита "ЕС-Украина".

С самого начала <...> дух был сильнее.

Владимир Зеленский, президент Украины

Зеленский заявил, что Киев не сдаст Артемовск.

Фото и видео: YouTube / European Commission

Теги: владимир зеленский, евросоюз
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии