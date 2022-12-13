Зеленский считает, что боевой дух на Украине ослаб в последнее время

Украинский президент Владимир Зеленский считает, что боевой дух киевского режима значительно ослаб в последнее время, так как в ряде городов жители будто "на отдыхе". Такую позицию лидер киевского режима счел слабостью. Глава государства не стал уточнять, какие именно города он имеет в виду. Соответствующее заявление в ходе совместной пресс-конференции с главой Европейского совета Шарлем Мишелем и главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Мероприятие состоялось по завершению международного саммита "ЕС-Украина".
С самого начала <...> дух был сильнее.
Владимир Зеленский, президент Украины
Зеленский заявил, что Киев не сдаст Артемовск.
Фото и видео: YouTube / European Commission
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