Глава Украины рассказал о "слабости" некоторых городов страны.

Украинский президент Владимир Зеленский считает, что боевой дух киевского режима значительно ослаб в последнее время, так как в ряде городов жители будто "на отдыхе". Такую позицию лидер киевского режима счел слабостью. Глава государства не стал уточнять, какие именно города он имеет в виду. Соответствующее заявление в ходе совместной пресс-конференции с главой Европейского совета Шарлем Мишелем и главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Мероприятие состоялось по завершению международного саммита "ЕС-Украина".

С самого начала <...> дух был сильнее. Владимир Зеленский, президент Украины

Зеленский заявил, что Киев не сдаст Артемовск.

Фото и видео: YouTube / European Commission