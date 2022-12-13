Зеленский заявил, что Киев не сдаст Артемовск

Президент Украины оценил возможность наступления ВСУ на Донбассе.

Украинский президент Владимир Зеленский заявил о том, что киевский режим не сдаст российским войскам город Артемовск (украинское название - Бахмут). В ходе совместной пресс-конференции с руководителями Европейского совета и Европейской комиссии Шарлем Мишелем и Урсулой фон дер Ляйен глава государства пояснил, что Вооруженные силы Украины смогут начать контрнаступление на Донбассе в том случае, если страны коллективного Запада смогут поставить для ВСУ дальнобойное оружие. Политик Владимир Зеленский также сравнил с оружием собственные предложение по урегулированию конфликта, которые он называет "формулой мира".

Если будет ускорены поставки оружия, а именно дальнобойного оружия, мы не только не отойдем от Бахмута, мы начнем деоккупировать Донбасс... дальнобойное оружие изменит ход войны. Владимир Зеленский, президент Украины

Напомним, что в районе города Артемовска в настоящее время идут ожесточенные бои. Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил прессе о том, что бои ведутся уже на окраинах населенного пункта непосредственно в тех кварталах, которые недавно удерживались киевским режимом.

Зеленский собрал ставку верховного главнокомандующего "для особо значимого разговора".

Фото и видео: YouTube / European Commission