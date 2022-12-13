Глава Украины не стал называть тему общения в "узком кругу".

Зеленский собрал ставку верховного главнокомандующего "для особо значимого разговора". Соответствующее заявление глава государства сделал в рамках очередного видеообращения. Политик пояснил, что провел заседание в двойном формате, в узком кругу людей для проведения с ними "особо значимого разговора". Лидер страны не стал уточнять, кто именно принимал участие в мероприятии и какая тема обсуждалась в узком кругу.

Сначала - традиционный полный состав cтавки. Рассмотрели ситуацию на фронте. <...> Обеспечение армии. Подготовка кадров и другие вопросы постоянного внимания cтавки. Владимир Зеленский, президент Украины

Президент Украины коснулся темы недавних обысков и задержаний коррупционеров. Он анонсировал новые шаги в "очищении государства".

Зеленский пожаловался, что Россия стала быстрее адаптироваться к санкциям.

Фото и видео: YouTube / Офіс Президента України