Глава Украины принял в Киеве Урсулу фон дер Ляйен.

Украинский президент Владимир Зеленский пожаловался главе Европейской комиссии на то, что Россия стала быстрее адаптироваться к западному санкционному давлению, но при этом проведение новых ограничений в отношении Москвы замедлилось. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе совместной пресс-конференции с главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен в Киеве. Мероприятие проводилось в преддверии завтрашнего саммита "ЕС-Украина".

Сейчас мы видим, что санкционный темп Европы немного замедлился, а государство-террорист (которым Киев считает Росси0ю) наоборот увеличивает темп адаптации к санкциям. Владимир Зеленский, президент Украины

Зеленский анонсировал новые увольнения чиновников.

Фото и видео: Twitter / Ursula von der Leyen