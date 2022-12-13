Глава Украины рассказал о дополнительных кадровых перестановках.

Украинский президент Владимир Зеленский анонсировал новые увольнения чиновников. В очередном видеообращении к нации глава государства пояснил, что после небольшого "кадрового затишья" будут уволены еще и те представители власти, которые не соответствуют требованиям общества и правительства. Ранее в СМИ рассказали о том, что должностные лица будут уволены на следующем пленарном заседании Верховной Рады (местного парламента). Речь идет как минимум о восьми министрах. Один из депутатов Александр Дубинский заявил, что глава офиса Зеленского Андрей Ермак "убирает" из кабинета министров нелояльных чиновников.

Сейчас определенное кадровое затишье. Но это не означает, что все необходимые шаги уже сделаны. Будут решения. Тем в системе, кто не соответствует принципиальным требованиям государства и общества, не стоит засиживаться в креслах. Владимир Зеленский, президент Украины

Зеленский заявил, что разочарован позицией МОК по вопросу допуска россиян к соревнованиям.

Фото и видео: YouTube / Офіс Президента України