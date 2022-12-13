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Зеленский заявил, что разочарован позицией МОК по вопросу допуска россиян к соревнованиям

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На Украине призвали Томаса Баха запретить россиянам участвовать в мировом спорте.

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что разочарован позицией МОК (Международного олимпийского комитета) по вопросу допуска российских атлетов к глобальным соревнованиям. Соответствующее заявление глава государства сделал в своем очередном видеообращении к нации. Политик прокомментировал официальную позицию Томаса Баха, который предложил допускать россиян и белорусов в том случае, если они не будут принимать активного участия в поддержке специальной военной операции РФ. При этом условии спортсмены получат возможность выступать на турнирах в нейтральном статусе.

Нельзя не быть разочарованным заявлениями действующего главы Международного олимпийского комитета Томаса Баха. Я не хочу разбираться в том, что именно стало мотивом для господина Баха, чтобы продвигать такую инициативу.

Владимир Зеленский, президент Украины

Киевский лидер пояснил, что лично и неоднократно говорил с главой МОК относительно проблемы допуска спортсменов из РФ к международным соревнованиям.

Президент Зеленский: конфликт завершится, когда войска России покинут территорию Украины.

Фото и видео: YouTube / Офіс Президента України

Теги: владимир зеленский, мок, нейтральный статус, томас бах
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России, Спорт,

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