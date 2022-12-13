Президент Зеленский: конфликт завершится, когда войска России покинут территорию Украины

Глава Украины назвал условие по завершению кризиса в стране.

Украинский президент Владимир Зеленский рассказал, что региональный конфликт завершится в тот момент, когда войска России покинут территорию Украины. Соответствующее заявление глава государства сделал в эфире британского телеканала Sky News. По мнению лидера страны, боевые действия закончатся, когда войска противника отступят. Он пояснил, что для киевского режима и его правительства человеческий ресурс является первостепенным приоритетом, поэтому он не стремится воевать на территории РФ. Также гость программы поразмышлял о том, может ли он приблизить завершение кризиса за счет встречи с президентом Владимиром Путиным. По словам главы Украины, этот человек ему "неинтересен как собеседник", так как он не знает, кто в действительности принимает решения в Москве.

Могу вам точно сказать, что, если они покинут нашу территорию, война прекратится. Это все. Владимир Зеленский, президент Украины.

Зеленский заявил, что хотел бы видеть Джонсона на должности посла Британии в Киеве.

Фото и видео: YouTube / Sky News