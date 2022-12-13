Зеленский заявил, что хотел бы видеть Джонсона на должности посла Британии в Киеве

Глава Украины рассказал об контактах с бывшим и действующим премьерами в Лондоне.

Украинский президент Владимир Зеленский заявил о том, что хотел бы видеть бывшего премьер-министра Великобритании, который находился у руля местного правительства в период с 2019 по 2022 года, Бориса Джонсона на должности британского посла в Киеве. Соответствующее заявление глава государства сделал в эфире телеканала Sky News. Таким образом политик ответил на вопрос корреспондентки о том, хочет ли гость программы видеть Дожнсона в роли специального посланника по Украине со стороны Лондона.

Чтобы он был послом от Великобритании на Украине? Это бы доставило удовольствие. Он хороший парень. Я не думаю, что он готов на такой статус, но кто знает. Владимир Зеленский, президент Украины

Украинский президент пояснил, что у него сложились замечательные отношения с Борисом Джонсоном, который оказал важную помощь киевским властям в самом начале российской специальной военной операции. Глава Украины пояснил, что не может рассуждать о том, поддержит ли он кандидатуру британца, если тот снова захочет бороться за место премьер-министра Соединенного королевства. Зеленский добавил, что имеет хорошие контакты с действующим главой британского правительства Риши Сунаком.

Зеленский признал, что российские силы "продвигаются на востоке".

Фото и видео: YouTube / Sky News